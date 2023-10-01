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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

إنجازات السيسي في
إنجازات السيسي في مجال الكهرباء

إنجازات قطاع الكهرباء في عهد الرئيس السيسي .. طفرة كبيرة حققها قطاع الكهرباء والطاقة، خلال العشر سنوات الأخيرة أدى إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به بين دول عدة ، حيث تم العمل على استدامة  الكهرباء،  بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و800 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرات لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ،ما إدى إلى  زيادة في الإنتاج بلغت   31 الف ميجا وات، اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.

تطوير محطات الكهرباء 

وعملت وزارة الكهرباء على ضخ  استثمارات لتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014  بحوالي 85 مليار جنيه ،فيما بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية حوالي 190 مليار جنيه، والتي لم يحدث بهما أي تطوير منذ ثلاثين سنة، ما أدى إلى انتهاء عمرها الإفتراضى ،كما تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. 

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للمزيد حول انتخابات الرئاسة 2024 وإنجازات الرئيس السيسي في قطاع الكهرباء وتطوير محطات الكهرباء على مستوى مصر للنهوض بقطاع الكهرباء شاهد الفيديوجراف التالي: 

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