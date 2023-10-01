لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

توفي «اليوتيوبر» السعودي إبراهيم السهيمي في حادث سير بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، ولحقت به ابنته التي توفيت متأثرة بإصابتها في الحادث، فيما تخضع زوجته للعلاج.

لحظة وفاة إبراهيم السهيمي

وأثار الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنه صانع المحتوى ثنيان خالد، حالة من الحزن بين مستخدمي «السوشال ميديا» في السعودية والوطن العربي، وانتشرت صور السهيمي وابنته، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان.

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