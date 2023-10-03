عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

توقعات ليلى عبد اللطيف
توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 .. تحظى توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، حيث التوقعات والتنبؤات التي تُدلي بها في لقاءتها التلفزيونية مع مطلع كل عام ميلادي جديد، وقبل انتهاء العام الحالي 2023 بثلاثة أشهر تتزايد عمليات البحث عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر وباقي الدول العربية، وكذلك توقعاتها للأبراج الفلكية الاثنا عشر.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 

قبل توضيح توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، لابد من التنويه بأن ليلى عبد اللطيف هي عرافة لبنانية ولدت في بيروت عام 1956، وبدأت بتقديم توقعاتها في عام 1979، وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية عن الأبراج والتوقعات الفلكية، التي تستند فيها إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك علم التنجيم والأرقام والرؤى. 

اقرأ أيضًا: راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

للمزيد حول توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 وماذا قالت عن مصر والمغرب والعراق وأمريكا وأوروبا شاهد الفيديوجراف التالي:

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ليلى عبد اللطيف توقعات 2024 ليلى عبداللطيف علم الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

بشأن الغرامة| ميدو يسأل الجمهور: كمشجع.. هل توافق على عرض كهربا للزمالك؟

نائب جمهوري أمريكي: مكارثي لم يلتزم بالاتفاقات المُبرمة معنا

بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

الصفحة الرسمية لحملة السيسي الانتخابية: ترشح الرئيس استجابة لدعوة المصريين بالساحات والشوارع

كذب وخداع الإخوان.. الجماعة تعيد نشر صور قديمة لتشويه دعم الملايين للسيسي

أحمد الدريني يكشف تفاصيل مهمة حول عرض وصية محمد حسنين هيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

آلفين توفلر.. ذكرى رحيل الرجل الذي تجاوز حدود زمانه وتنبأ بمستقبل البشرية

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ