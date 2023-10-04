خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

حلوى الموت الأسود أو الحلوى الحامضة .. تريند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تيك توك خلال الأيام الماضية، عن نوع حلوى منتشر لكنها تسمى Black Death .

حلوى الموت الأسود

حلوى الموت الأسود هي نوع من «الكاندي» التي يعشقها الكبار والصغار ، لكن ذلك النوع تحديداً يعد الأكثر حموضة على مستوى العالم ، وتسمى حلوى الموت الأسود، نظرًا لمدى خطورتها فور تناولها، وكذلك طعمها اللاذع بشكل لا يمكن تحمّله.

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