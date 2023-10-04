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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

حلوى الموت الأسود
حلوى الموت الأسود

حلوى الموت الأسود أو الحلوى الحامضة .. تريند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تيك توك خلال الأيام الماضية، عن نوع حلوى منتشر لكنها تسمى Black Death . 

حلوى الموت الأسود

حلوى الموت الأسود هي نوع من «الكاندي» التي يعشقها الكبار والصغار ، لكن ذلك النوع تحديداً يعد الأكثر حموضة على مستوى العالم ، وتسمى حلوى الموت الأسود،  نظرًا لمدى خطورتها فور تناولها، وكذلك طعمها اللاذع بشكل لا يمكن تحمّله.

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