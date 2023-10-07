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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

صدى البلد

صور إيلون ماسك وأمبر هيرد طليقة جوني ديب .. لا شك في أن الكتاب الجديد الذي يتحدث عن السيرة الذاتية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد فتح الشهية لمعرفة كل أسرار هذا الرجل الذي لطالما وصف بـ"الغريب".

صور إيلون ماسك وأمبر هيرد

فبعدما كشفت الوثيقة تفاصيل عن الحالة الصحية للرجل المثير للجدل، حان وقت العلاقات الغرامية، ليتصدر التريند عبارة "صور إيلون ماسك وأمبر هيرد"، طليقة جوني ديب. 

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تبيّن أن علاقة الملياردير إيلون ماسك وأمبر هيرد كانت الأكثر ضررًا له، حتى إنها كانت أضرّ من علاقة ماسك المشحونة بوالده، بحسب “العربية”.

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للمزيد حول علاقة إيلون ماسك وأمبر هيرد طليقة جوني ديب وآخر تطوراتها شاهد الفيديوجراف التالي:

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