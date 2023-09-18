حاجة تفرح.. حفل تخرج صيدلة الأزهر مثال يُحتذى «بدون رقص».. فيديوجراف

تصدر حفل تخرج صيدلة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث جوجل، حيث أشاد به جمهور السوشيال ميديا.

فيديو حفل تخرج صيدلة الأزهر

كلية الصيدلة بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط، حفل تخرج الطلاب والطالبات سويا للعام الدراسي 2022-2023 في جو مليء بالسعادة والفرح.

اقرأ أيضًا: حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد.

للمزيد حول فيديو حفل تخرج صيدلة الأزهر وماذا فعل طلاب صيدلة الأزهر أثناء حفل تخرجهم وسبب إشادة رواد السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي: