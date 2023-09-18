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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حاجة تفرح.. حفل تخرج صيدلة الأزهر مثال يُحتذى «بدون رقص».. فيديوجراف

حفل تخرج طلاب وطالبات
حفل تخرج طلاب وطالبات صيدلة الأزهر بأسيوط

تصدر حفل تخرج صيدلة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث جوجل، حيث أشاد به جمهور السوشيال ميديا.

فيديو حفل تخرج صيدلة الأزهر

كلية الصيدلة بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط، حفل تخرج الطلاب والطالبات سويا للعام الدراسي 2022-2023 في جو مليء بالسعادة والفرح.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد.

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للمزيد حول فيديو حفل تخرج صيدلة الأزهر وماذا فعل طلاب صيدلة الأزهر أثناء حفل تخرجهم وسبب إشادة رواد السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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