الخطوط الجوية النرويجية تلغي عددا من رحلاتها إلى تل أبيب

قال متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية، إن الشركة ألغت رحلاتها من كوبنهاجن وستوكهولم إلى تل أبيب هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث وفقا لما نشرته فضائية سكاي نيوز، أنه تم أيضًا إلغاء رحلات العودة إلى العاصمتين الدنماركية والسويدية.

وقال في بيان "بسبب الوضع الحالي في إسرائيل، قررت النرويج إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الأحد 15 أكتوبر".

وقامت العديد من شركات الطيران الدولية الكبرى الأخرى بتعليق أو تقييد خدمات الطيران من وإلى تل ابيب في أعقاب تصاعد التوترات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال" هي الاستثناء، حيث أضافت المزيد من الرحلات الجوية لإعادة جنود الاحتياط من جميع أنحاء العالم للمساعدة في أكبر تعبئة في البلاد في التاريخ.