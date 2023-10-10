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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نتائج التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، نتائج التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

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كلية الألسن جامعة عين شمس

وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن التحويل يتم طبقًا لشروط التشعيب للعام الدراسي الملتحق به الطالب، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الراسبون في مقرر اللغة الأجنبية الثانية ويرغبون في تغييرها يجب عليهم تحرير طلب وتقديمه لإدارة شئون الطلاب خلال نفس الفترة.

وكانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:

- قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى

- قسم اللغة الإنجليزية:

الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.

- قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط

- قسم اللغة الايطالية:

الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ،  والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .

- قسم اللغة الاسبانية:

الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40  درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .

وفي وقت سابق، نجحت القافلة التنموية الشاملة التي نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في تقديم الخدمة الطبية المجانية  لـ 1245 مواطن من أهالى حى أهالينا 1 بمدينة السلام،  وذلك من خلال عيادات القافلة المتنوعة في تخصصات الباطنة -  النساء والتوليد - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الأسنان - الجلدية - الرمد - الجراحة - الكشف المبكر عن أورام الثدى.

وأكدت جامعة عين شمس في بيان لها، أنه تم الكشف المجاني بعيادات قياس الضغط والسكر على 450 مواطن، فضلا عن صرف الأدوية مجانا من صيدلية القافلة لعدد 1100 مريض، إلى جانب  تحويل 27 مريض لتلقى العلاج مجانًا بمستشفيات جامعة عين شمس.

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