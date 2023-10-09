ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38875 طن تشمل : 14370 طن يوريا و 3800 طن اسمنت معبأ و 6928 طن علف و 2000 طن ملح معبأ و 2677 طن رمل و 9100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37307 طن تشمل : 5000 طن ذرة و 4900 طن فول و 2300 طن فول صويا و 5954 طن حديد و 6871 طن سكر و 8900 طن قمح و 3200 طن عدس و 538 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 182 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 307 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6316 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34766 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 382282 طنً.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3749 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4941 شاحنة .