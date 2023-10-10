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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل برامج الشراكة بين جامعتي عين شمس وكين الأمريكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية، مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشؤون الدولية وعميد التواصل التعليمي بكلية أوشن الأمريكية.

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شهد اللقاء من جامعة عين شمس خالد قدري عميد كلية التجارة، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ممدوح عبدالعليم وكيل كلية التجارة السابق، أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة، نهى يحيى زكريا منسق برنامج الشراكة بين كلية التجارة بجامعة عين شمس وجامعة كين الأمريكية وكلية أوشن الأمريكية.

تأتي الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين برنامج عين شمس -أوشن - كين بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، ووضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابي على هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول على ثلاث شهادات عين شمس – كيين – أوشن، والذي تمت الموافقة على إنشائه بكلية التجارة جامعة عين شمس فى سبتمبر 2016.

كذلك تم مناقشة برامج التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية التي يجري العمل على إنشائها.

من جهتها، أكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تحرص على التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية، وأن جامعة عين شمس تتخذ كل السبل لإنجاح الشراكة بين الجامعة والجانب الأمريكي وبما يحقق مصلحة الطالب المصري.

كذلك ألقت الضوء على جامعة عين شمس الأهلية، والتى ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتتضمن برامج متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.

وأعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، بدء التقديم للالتحاق ببرنامج الشراكة، بين جامعة عين شمس وkean university الحكومية الأمريكية، للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات:

- المحاسبة
- الإدارة

ومن أهم مزايا البرنامج، حصول الخريجين على 3 شهادات منفصلة، من جامعة عين شمس، وكلية أوشن الأمريكية، وجامعة كين الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج يتميز بعدة مميزات منها حصول الطالب علي ثلاث شهادات معتمدة منفصلة من جامعات عين شمس ، كلية اوشن وجامعة كين الامريكيتين، وجود نظام تقييم وامتحانات جديد قائم علي توزيع مجهود الطالب خلال الفصل الدراسي وغير معتمد فقط علي الامتحان النهائي.

كما يتيح هذا البرنامج للطالب اختيار تخصصه من بين احد التخصصين وهما الادارة والمحاسبة الذي يتطلبهم سوق العمل في مصر والخارج.

بالإضافة إلى امكانية التحاق الطالب بالدراسات العليا بالجامعات الامريكية مباشرة دون الحاجة الي تقييم هذه الشهادات.

علي ان يكون تدريس المقررات الدراسية في البرنامج بنفس النظام المتبع في امريكا ويكون التواصل والتكليفات مع اساتذة الجامعات الامريكية من خلال المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية والايميل الاكاديمي للطالب، كما يتم تدريس المقررات بشكل عملي بإستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والاتصال دالفعال.

كما أن عدد الطلاب بقاعة الدراسة الواحدة لا يتجاوز ٥٠ طالب ويتم تقسيمهم في بعض المحاضرات العملية الي مجموعتين ، مما يتيح للطلاب فرصة اكبر للاستفادة الكاملة من استاذ المادة وكذلك سهولة توصيل المعلومة للطلاب

جامعة عين شمس كلية أوشن الأمريكية جامعة لارسون برنامج الشراكة Jobs Education

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