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منح دولية لتعزيز الإبداع والابتكار.. جامعة حلوان: نحرص على تأهيل الباحثين لتحقيق التنمية.. وقنديل: نهدف لرفع تصنيف الجامعة وتنمية قدرات الدارسين

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تعريف الباحثين بالمنح الدولية و التأهل لها تحقيقا للتنمية 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : المنح الدولية لها دور في رفع تصنيف الجامعات
  • العلاقات الدولية بحلوان: هدفنا توسيع فكر الباحثين وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا

 

 

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة  ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين . 
 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

و قد قال الدكتور عماد ابو الدهب  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن  الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها فهي  تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

 

و أكدت  الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، و نوهت الي دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

و تابعت مدير مكتب العلاقات الدولية ان الجامعة تسعي دائما على الحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال  دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.


وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.


و قد كشفت  الدكتورة ميادة بلال ان المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة.

و قد كشفت جامعة حلوان ان خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الاتي :

  • تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية
  • ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.
  • متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها

    إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة
  • تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها
  • تيسير اجرائات التقدم للمنح الدولية للباحثين و مساعدتهم بها 
     

و تبحث  جامعة حلوان خلال الفترة الحالية  سبل التعاون مع جامعتي الجفرة وإفريقيا،  وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك ،  لإنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

كما تعمل الجامعة خلال الفترة الحالية علي بحث سبل التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية، حيق بدء هذا التعاون  بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.

أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية التخصصات المختلفة Jobs Education

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