مفاجأة كبيرة.. هل تصبح نصف هواتف آيفون مستعملة قريبا؟

توقعت شركة تحليلية رائدة أن أكثر من نصف هواتف آيفون المستخدمة ستكون أجهزة مستعملة بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وتعتقد شركة CCS Insight أن يكون هناك حوالي 1.3 مليار هاتف آيفون متداول بحلول نهاية عام 2023، وسيتم إعادة استخدام أكثر من 50٪ منها.

ويسلط هذا التوقع الضوء على العمر الافتراضي المتزايد للهواتف الذكية من شركة أبل، حيث تدعي الشركة أنه اعتبارًا من عام 2024، سيكون متوسط عمر هواتف آيفون 8 سنوات.

ووفقا لمجلة “ فوربس” فإن شركة CCS Insight كانت تتتبع سوق الأجهزة المستعملة على مدار العامين الماضيين وتدعي أن هواتف آيفون هي الهواتف الذكية الأكثر إعادة للاستخدام على الإطلاق.

وقال ليو جيبي، المحلل الرئيسي في الشركة: "لقد شهدنا طفرة هائلة في الاهتمام بسوق التكنولوجيا المستعملة على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما حدث بالفعل لعدة أسباب".

وأضاف “جيبي” إن أحد أكبر الأسباب هو عدم وجود ترقيات كبيرة بين هاتف آيفون والآخرمؤكدا : “لقد تم طرح iPhone 15 ، وهو أفضل بشكل تدريجي من iPhone 14، والذي كان أفضل بشكل تدريجي من iPhone 13”.

وأكد أن دوافع الناس لشراء هواتف آيفون المستعملة ليست مالية بحتة، مع إدراك العملاء أنها مفيدة أيضًا للبيئة.

وعلى الرغم من أن نسبة عالية من الطلب على هواتف آيفون المعاد استخدامها تأتي من الأسواق الناشئة، إلا أن جيبي قال إن هناك "مستويات عالية جدًا من الاهتمام" في أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا.

وحذر جيبي قائلا “أن هذا الأمر يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة لشركة أبل، مضيفا كل شخص يشتري هاتف آيفون مستعملًا بدلاً من الجديد ، فإنه في النهاية يأخذ جزءًا كبيرًا من عائدات الإيرادات”.