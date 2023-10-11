أخبار السيارات| 5 ماركات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. أشهر عربات بيجو بخصم 70%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

تعتبر سيارة السيدان الفرنسية بيجو 508 أحد أبرز السيارات التي شهدت تخفيضاً على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها والتي وصلت إلى 70%، بالإضافة لعدة تسهيلات أخرى أقرها مجلس النواب.

تقدم العلامة التجارية الرياضية BMW قائمة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، ومن أشهرها BMW X3 الرياضية.

تعتبر البطارية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية.