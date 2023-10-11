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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 ماركات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. أشهر عربات بيجو بخصم 70%

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

لفترة محدودة.. أشهر سيارات بيجو بخصم 70%

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

فرصة.. بيجو 508 بأقل من نصف سعرها

تعتبر سيارة السيدان الفرنسية بيجو 508 أحد أبرز السيارات التي شهدت تخفيضاً على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها والتي وصلت إلى 70%، بالإضافة لعدة تسهيلات أخرى أقرها مجلس النواب.

 

سعر BMW X3 موديل 2023 في مصر

تقدم العلامة التجارية الرياضية BMW  قائمة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، ومن أشهرها BMW X3 الرياضية.

 

أشهر أعطال بطارية السيارة وإزاي تحافظ عليها

تعتبر البطارية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية.

BMW بيجو مستعملة بيجو 508

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