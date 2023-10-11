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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

اسبيرانزا A113 موديل 2012

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2007

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سكودا فابيا موديل 2001

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

هوندا سيفيك موديل 1992

 

هوندا سيفيك موديل 1992

وزودت السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما جاءت السيارة بتجهيزات تتضمن نوافذ كهربائية، وفتحة سقف، بالإضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 1992في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك موديل 2009

شيفروليه سبارك موديل 2009

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2009 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 68 حصانا، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

 

 

 

 

 

شيفروليه سبارك هوندا سيفيك سكودا فابيا موديل 2001 هيونداي فيرنا اسبيرانزا A113

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