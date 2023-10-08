أشهر أعطال بطارية السيارة وإزاي تحافظ عليها

تعتبر البطارية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية اللازمة في السيارة، مثل تشغيل الإضاءة والإشارات والأجهزة الداخلية، والدوائر الكهربائية والإلكترونية.

كما تعد بطارية السيارة واحدة من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة، وتعتبر مسئولة عن عدة وظائف أبرزها القدرة على تشغيل المحرك، وبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، وهي عبارة عن جهاز كهروكيميائي يعمل على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية.

وتختلف أحجام البطارية في مختلف السيارات، ويرجع ذلك الى حجم ومواصفات السيارة.

أعراض تلف بطارية السيارة

تمتلك بطارية السيارة عمراً افتراضيا يختلف حسب نوعها وحجمها، وقد يؤدي سوء الاستخدام أو الظروف التشغيلية الخاصة بالسيارة الى قصر عمرها وتلفها بشكل أسرع، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب التوجه الى الكهربائي للتأكد من سلامة بطارية سيارتك، أو القيام بفحصها بنفسك.

صعوبة تشغيل السيارة المتكرر

عدم استقرار كهرباء السيارة، وظهور مشاكل في الشحن

انتفاخ البطارية او حدوث تغييرات في شكلها من الأعلى أو من الجانب.

ظهور صدأ على وصلات البطارية

إطالة عمر البطارية الافتراضي

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات ويرجع ذلك الى طريقة الاستعمال، حيث يطيل الاستخدام الجيد والصيانة الدورية العمر الافتراضي للسيارة، ومن أهم وسائل إطالة عمر السيارة الافتراضي:

فحص الدينمو بفترة دورية والتأكد من الشحن الجيد لبطارية السيارة

فك أقطاب بطارية السيارة عند عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة

تنظيف أصابع البطارية دائما من الصدأ الذي يتكون فوق أقطابها.

فحص الماء المقطر داخل البطارية من وقت لآخر.

عدم تشغيل أجهزة السيارة الداخلية في حالة إيقاف المحرك