بعد تثبيت تحديث IOS 17.. مشاكل بالواي فاي في هواتف الـ آيفون |تفاصيل

اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون بعد تحميل تحديث iOS 17 الجديد، الذى سبب مشكلات في الاتصال بشبكات الـ واى فاى.

وبحسب موقع 9to5mac التقنى، عانى المستخدمون من بطء شديد فى خدمة الإنترنت عند الاتصال بشبكات بالـ واي فاي، كذلك عدم قدرة بعض التطبيقات من تحميل محتواها كاملاً بعد تحميل التحديث الجديد.

كما أن البعض تعرضوا لإنقطاع الاتصال بالـ واي فاي بدون أى سبب مقنع، على الرغم من استقرار خدمة واي فاى على أجهزة آيفون الأخرى التى تعمل بالتحديث السابق بدون أى مشكلة.

|ظهرت المشكلة على هواتف آيفون 15 الجديدة؛ ومن ثم باقى أجهزة آيفون الأخرى بعد تثبيت التحديث الجديد.

من ناحية أخرى لم تعلق آبل على الأزمة حتى الآن، كما أنها كانت قد كشفت عن تحديثات أخيرة لحل مشاكل أصعب، مثل مشكلة الحرارة الزائدة فى سلسلة iphone 15.