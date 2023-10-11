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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

يسعى الطلاب الجدد بالجامعات المصرية إلى التعرف على الأنشطة الطلابية وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الراغبين في الالتحاق بالأنشطة الطلابية طريقة الانضمام إلى الأنشطة والتعرف عليها وأهمية الأنشطة الطلابية، الإجابة عن جميع هذه التساؤلات.

 

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أنواع الأنشطة الطلابية

وتنقسم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، حيث تتواجد فى كل جامعة إدارة تتعدى إدارة رعاية الشباب وتضم إدارات رعاية شباب بالجامعات العديد من اللجان للأنشطة الطلابية ومنها:

1- النشاط الاجتماعى والرحلات:

يضم هذا النشاط الرحلات والمعسكرات والأنشطة الترويحية الجماعية والحفلات والمسابقات الترفيهية، كما يشمل العديد من المسابقات مثل: الشطرنج – مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية - الزيارات الميدانية وتنظيم ندوات ومؤتمرات تعريفية للطلاب.

2- النشاط الفني والأدبي:

يهدف إلى تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطلاب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي وفنون تشكيلية، وتدعم اغلب الجامعات وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان هذا النشاط من خلال ميزانية خاصة به.

3- نشاط الجوالة والخدمة العامة:

تشجع الجامعات الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث يعتمد على الصناعات والحرف اليدوية.

4- الأنشطة الرياضية:

توفير الجامعات صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية والملاعب الرياضية الخضراء المهيأة لممارسة الرياضات المختلفة.

وتنفذ الجامعات هذا النشاط عن طريق تنظيم مسابقات فى كرة القدم وجميع الرياضات والالعاب الاخرى لكافة كليات الجامعة بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس لنشر روح التعاون بينهم.

5-الأنشطة الثقافية:

يتيح النشاط الثقافي فرصًا عديدة للطلاب للتعبير الحر عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل المشكلات التي تواجههم، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين في مجالات الأدب المختلفة؛ لإظهار مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون الأدب الأخرى.

وتنفذ الجامعات العديد من المسابقات فى الكتابة لإبراز الموهبة الادبيه بين الطلاب المتميزين.

أهمية الأنشطة الطلابية

ويمكن للأنشطة التربوية أن تصقل شخصية الطالب الجامعي، حيث تعتبر الأنشطة الطلابية على اختلاف أنواعها وأشكالها في المرحلة الجامعية بمثابة التطبيق العملي للمعلومات والأفكار النظرية، ومن خلال الفوائد السابقة فإنها بالتأكيد ستساعد في صقل شخصية الطالب من خلال النقاط التالية:

-الانخراط في مجتمعات جديدة وبالتالي تعلم أفكار جديدة والتعرف على التجارب الشخصية للآخرين.

-التواصل الفعال الذي من شأنه تقوية شخصية الفرد وتعزيز قدرته على تقديم نفسه بقوة.

-تنمية قدراته واكتساب مهارات جديدة مهمة من خلال مختلف الأنشطة الفعالة التي يقوم بها.

-تعلم الإبداع والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، لأن الأنشطة الفكرية والاجتماعية ستقدم أفكارًا متنوعة لحل المشكلات والتغلب عليها وتعلم قيم مختلفة وهادفة.

وتأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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