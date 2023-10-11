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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. انهيار نسمة محجوب من البكاء.. سحب فيلم محمد هنيدي.. هدية تركي آل الشيخ للعروسين تامر عاشور ونانسي نور

نسمة محجوب
نسمة محجوب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

احتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور داخل أحد الفنادق الكبرى بعد عقد قرانهما والذى حضره عدد كبير من النجوم.
هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

حرص المستشار تركى ال الشيخ على تهنئة الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسى نور والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

وقدم تركى ال الشيخ للعروسين تامر عاشور ونانسى نور باقة من الورود والزهور لزفافهما.

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

كشف الفنان أحمد رزق، سر خسارة وزنه بشكل لافت للأنظار حيث ظن الكثير أنه خضع إلى عملية تكميم معدة ، كانت السبب فى خسارة الوزن.

وقال أحمد رزق ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح : لم أخضع إلى عملية تكميم معدة كما يظن البعض ، لكن الأمر كان عبارة عن نظام غذائي وصحى معين خضعت له بعد تعرضي للإصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية.

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

انهارت الفنانة نسمة محجوب من البكاء لحظة وصول جثمان والدها إلى مسجد الحصرى باكتوبر لإقامة صلاة  الجنازة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأمير كرارة يلاحقه

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدي وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

بعد تحقيقه 136 جنيه.. سحب فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدى

سحب فيلم “مرعى البريمو” من دور العرض بعد تحقيقه آخر ليلة عرض إيرادات ضعيفة وصلت إلى 136 جنيه، وهو الأمر الذى دفع شركة التوزيع لسحبه. 

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