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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

نسمة محجوب
نسمة محجوب

انهارت الفنانة نسمة محجوب من البكاء لحظة وصول جثمان والدها إلى مسجد الحصرى باكتوبر لإقامة صلاة  الجنازة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير. 

نسمة محجوب 

 نشرت الفنانة نسمة محجوب أول تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد وفاة والدها المخرج علاء محجوب.

وقالت نسمة محجوب: إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون.. توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة... سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق). 

نسمة محجوب

قررت أسرة المخرج علاء محجوب،  إقامة مراسم تشييع جنازة الراحل والد المطربة نسمة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى في منطقة 6 أكتوبر. 

تشييع جنازة والد نسمة محجوب فى أكتوبر

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والد نسمة محجوب 

توفى المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى. 

يعد علاء محجوب مخرج روائي مصري من مواليد عام 1952 حصل علي دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة تم سافر الي امريكا حيت حصل علي ماجستير في التسويق والاعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الاخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984 .

أخرج علاء محجوب ثلاثة افلام روائية - اكثر من 120 اعلان تليفزيونى واكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة . 

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