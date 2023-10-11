سلامة الغذاء: تداول وانتاج غذاء آمن لسكان أفريقيا يشكل تحديا لجميع الحكومات

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تنظيم الهيئة لمنتدى السلطات الرقابية لسلامة الغذاء في الدول الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل أهمية كبرى لمصر في إبراز دورها الكبير في توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك لتوفير الغذاء الآمن لجميع دول القارة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية ومشاركة غرفة الصناعات الغذائية وكبار المسؤولين الأفارقة.



وأضاف الدكتور طارق الهوبي أن استضافة مصر للمؤتمر التأسيسي الأول يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة القيود الفنية والتشريعية لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أن الإعلان عن افتتاح الاجتماع التأسيسي يأتي استجابة لتطلعات افريقيا في تعزيز التعاون المؤسسي لتطبيق سلامة الغذاء باعتباره الحل الأول في هرم سلامة الغذاء في افريقيا العظيمة.

وقال، إن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار رؤية الهيئة في بناء قطاع زراعي وغذائي قوي متوافق مع التشريعات الدولية لسلامة الغذاء حيث أن تداول وانتاج الغذاء الآمن واتاحته لسكان افريقيا يشكل تحدي كبير لجميع الحكومات والمنظمات المعنية بمنظومة سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن المنتجات الغذائية والزراعية من أكثر السلع تداولا في القارة الأفريقية كما أن حركة التجارة البينية في هذا المجال ما زالت أقل وهو ما يتيح إمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتنسيق والتعاون المصري الافريقي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدول الأفريقية.