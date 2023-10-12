الأمم المتحدة: غزة تواجه كارثة إنسانية ضخمة

وصف مسؤول في الأمم المتحدة معاناة الناس في غزة، اليوم الخميس، بأنها "مروعة للغاية"، حيث واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلية قصف الأراضي المزدحمة والمحاصرة ردا على التوغل المميت الذي قامت به المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، في نهاية الأسبوع.

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، في مقابلة عبر الهاتف من مدينة غزة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن المياه والكهرباء مقطوعة. توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل يوم الأربعاء بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والذي منع وصول شحنات الوقود.

أضاف أن المستشفيات تعاني من نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية، مما يضاعف المخاوف من وقوع كارثة إنسانية مع تدفق المرضى لتلقي العلاج وسط الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات. وبدون كهرباء لم يكن لدى السكان وسيلة لتخزين الطعام. أضاف: "نحن أمام كارثة كبيرة".

تعهدت الإحتلال الإسرائيلي بعدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة. ودعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، الدول والوكالات إلى إرسال أي مساعدات لغزة إلى مطار العريش الدولي بالقرب من معبرها الحدودي مع غزة.

قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون مع إسرائيل ومصر بشأن فتح قناة للمساعدات الإنسانية، لكنهم امتنعوا عن اتخاذ موقف متشدد بشأن هذه القضية. قال مسؤول أردني إن الأردن أرسل شحنة من الإمدادات الإنسانية المخصصة لغزة إلى مصر، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

يعيش ما يقدر بنحو مليوني فلسطيني في غزة، ونزح ما لا يقل عن 338,934 شخصًا في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، إن حوالي نصفهم تم وضعهم في المدارس والملاجئ التي تديرها الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ولم يكن لدى الوكالة ما يكفي من الإمدادات لمساعدتهم جميعا.

وأضاف: "أمامنا إمدادات كافية من الوقود لمدة أربعة وخمسة أيام" لمواصلة عمليات الإغاثة. "القصف لا يتوقف"

دعت وكالة الإغاثة التابعة لمجلس اللاجئين النرويجي، الخميس، إلى إنشاء ممر إنساني للسماح بدخول الإمدادات وعمال الإغاثة. وقال جان إيجلاند، الأمين العام للمجموعة: "يجب أن نتمكن من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لسكان غزة في أسرع وقت ممكن".

كما دعا إلى وقف القصف قائلاً: “لا يستطيع عمال الإغاثة القيام بعملهم والقنابل تتساقط في كل مكان”. وقتل 11 من العاملين في الأمم المتحدة وخمسة من أعضاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين في غارات جوية إسرائيلية منذ يوم السبت، وفقا لمسؤولين إنسانيين.