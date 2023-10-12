عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: غزة تواجه كارثة إنسانية ضخمة

صدى البلد

وصف مسؤول في الأمم المتحدة معاناة الناس في غزة، اليوم الخميس، بأنها "مروعة للغاية"، حيث واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلية قصف الأراضي المزدحمة والمحاصرة ردا على التوغل المميت الذي قامت به المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، في نهاية الأسبوع.

 

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، في مقابلة عبر الهاتف من مدينة غزة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن المياه والكهرباء مقطوعة. توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل يوم الأربعاء بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والذي منع وصول شحنات الوقود.

 

أضاف أن المستشفيات تعاني من نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية، مما يضاعف المخاوف من وقوع كارثة إنسانية مع تدفق المرضى لتلقي العلاج وسط الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات. وبدون كهرباء لم يكن لدى السكان وسيلة لتخزين الطعام. أضاف: "نحن أمام كارثة كبيرة". 

 

تعهدت الإحتلال الإسرائيلي بعدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة. ودعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، الدول والوكالات إلى إرسال أي مساعدات لغزة إلى مطار العريش الدولي بالقرب من معبرها الحدودي مع غزة. 

 

قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون مع إسرائيل ومصر بشأن فتح قناة للمساعدات الإنسانية، لكنهم امتنعوا عن اتخاذ موقف متشدد بشأن هذه القضية. قال مسؤول أردني إن الأردن أرسل شحنة من الإمدادات الإنسانية المخصصة لغزة إلى مصر، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

 

يعيش ما يقدر بنحو مليوني فلسطيني في غزة، ونزح ما لا يقل عن 338,934 شخصًا في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. 

 

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، إن حوالي نصفهم تم وضعهم في المدارس والملاجئ التي تديرها الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ولم يكن لدى الوكالة ما يكفي من الإمدادات لمساعدتهم جميعا.

 

وأضاف: "أمامنا إمدادات كافية من الوقود لمدة أربعة وخمسة أيام" لمواصلة عمليات الإغاثة. "القصف لا يتوقف"

 

دعت وكالة الإغاثة التابعة لمجلس اللاجئين النرويجي، الخميس، إلى إنشاء ممر إنساني للسماح بدخول الإمدادات وعمال الإغاثة. وقال جان إيجلاند، الأمين العام للمجموعة: "يجب أن نتمكن من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لسكان غزة في أسرع وقت ممكن".

 

كما دعا إلى وقف القصف قائلاً: “لا يستطيع عمال الإغاثة القيام بعملهم والقنابل تتساقط في كل مكان”. وقتل 11 من العاملين في الأمم المتحدة وخمسة من أعضاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين في غارات جوية إسرائيلية منذ يوم السبت، وفقا لمسؤولين إنسانيين.

الأمم المتحدة القطاع غزة طوفان الأقصى قوات الإحتلال الاسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ عام 1982 .. إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ