سفير كوريا الجنوبية: نلتزم بتعميق الشراكات مع مصر في قطاع الرعاية الصحية

عقد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مصر ووزارة الصحة والسكان (MOHP) ندوتهما السنوية لتبادل المعرفة بعنوان "معًا من أجل صحة أفضل" .

وتعد الندوة منتدى للخطاب السياسي الموضوعي، مما يسمح لصانعي السياسات الحكوميين والخبراء الفنيين بتبادل المعرفة والخبرة القيمة في مجال تخصصهم. جمعت ندوة هذا العام خريجي وزارة الصحة والسكان من برامج تحسين القدرات والتقدم من أجل الغد (CIAT) التدريبية (التدريب الاقليمي – الماجستير) التابعة للوكالة الكورية للتعاون الدولي.

سلسلة من العروض التقديمية المؤثرة التي قدمها مسؤولو وزارة الصحة والسكان الذين استفادوا من برنامج منح الماجستير التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج التدريب الاقليمي لمدة ثلاث سنوات. وجرت مناقشات جذابة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك السياسة السكانية في مصر، وبناء القدرات لإدارة الأوبئة، وشراكة تطوير الرعاية الصحية بين مصر والدول المانحة.

شكلت ندوة هذا العام علامة بارزة في برنامج التدريب الاقليمي التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. ومن خلال مراجعة خطط العمل السابقة والإنجازات والملاحظات والدروس القيمة، هدفت الندوة إلى تقديم تقييم شامل لتأثير البرنامج على القدرات المؤسسية.

وكان من بين الحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية كيم يونج هيون، والسفير حاتم حسوبة نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة والدينية؛ الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية و جينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر.

وفي كلمته أكد السفير كيم على التزام كوريا بتعميق الشراكات الثنائية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن "عقد هذه الندوة اليوم فرصة مناسبة جدًا حيث تحرص كوريا على استكشاف شراكة أوثق مع الحكومة المصرية في قطاع الصحة مثل تعزيز نظام الاستجابة للطوارئ والاستثمار في صناعة الأدوية".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع المشاركين المتميزين وأتمنى أن تكون الندوة بناءة للغاية ، وآمل أن تساعد في تعزيز أواصر صداقتنا وشراكتنا من أجل التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وأعرب الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات الصحية الخارجية عن امتنانه للجانب الكوري على هذا الدعم الكبير في مجال الصحة قائلا "كل هذه الخبرات التي تم تبادلها ستحدث تغييرا في نظامنا الصحي في مصر".

وأشاد السفير حاتم حسوبة، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة والدينية ، بالشراكة القوية والثابتة بين البلدين، وتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن المزيد من النتائج المثمرة في التعاون الفني إلى جانب التبادلات الثقافية.

من ناحيتها، علقت جينيونج كيم، المديرة الإقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، بأن الندوة كانت مثمرة للغاية وذات صلة بالموضوع قائلة: "ناقش الخريجون ردود الفعل والأفكار من تنفيذ خطط العمل خلال خدماتهم الحكومية. وآمل أن تؤدي هذه الندوة إلى مزيد من التعاون في قطاع الصحة."

وذكرت الدكتورة إيناس يونس، رئيسة المكتب الفني للعلاقات الصحية الخارجية، أن الحالة الكورية للتنمية في قطاع الصحة كانت وثيقة الصلة بمصر، لأن كوريا تطورت من دولة متلقية للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى دولة مانحة. وأضافت أن هذا التشابه بين الحالتين المصرية والكورية، ألهم المصريين إلى حد كبير عند تطوير نموذج التنمية المستدامة الخاص بهم، مستفيدين من التجربة الكورية.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي القطري "الصحة العالمية والعلاقات الدولية في مصر" في الفترة من 2021 إلى 2023 على التوالي، حيث تم تدريب إجمالي 58 متدربًا من وزارة الصحة والسكان. وفي هذا العام، والذي كان العام الختامي للبرنامج التدريبي، قام 16 متدربًا بزيارة كوريا لحضور البرنامج، حيث قاموا بزيارات ميدانية وشاركوا في محاضرات.

تم تصميم البرنامج التدريبي لتحسين كفاءة وفعالية تعاون الحكومة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين في جميع مجالات المساعدة الإنمائية الرسمية الصحية من أجل علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أكثر مرونة في المجال الصحي. خلال البرنامج، طور المشاركون 15 خطة عمل في المجمل، حول موضوعات مثل نظام المساعدات الإنمائية الرسمية الصحية، ونظام الصحة العامة وما إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه، تتعاون الوكالة الكورية للتعاون الدولي أيضًا مع وزارة البيئة، ووزارة المالية، والأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر في تنفيذ برامج قطرية ذات موضوعات مختلفة (نظام المعلومات الجغرافية، والإدارة المالية العامة، الثقافة التنظيمية والخدمات). قام 37 ضابطًا من وزارة المالية ووكالة السياحة الوطنية بزيارة كوريا لتبادل الخبرات الكورية وتطبيق هذه التجارب بعد العودة إلى الوطن.

وستواصل الحكومة الكورية العمل مع وزارة الصحة والسكان والحكومة المصرية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتوسيع نطاق الشراكة والتنمية.



يذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مخصصة لتنفيذ برامج المنح والمساعدات. تهدف كويكا إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.