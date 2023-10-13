حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع .. انفوجراف وفيديو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٦٤ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٦ وحتى ١٢ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

واعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه "الايفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما وجه وزير الزراعة، بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز، حيث أن المنظومة حققت أهدافها خلال السنوات الماضية.



ونفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، قافلة بيطرية في محافظة كفر الشيخ، حيث جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي المحافظة؛ لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين، كما استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا عشرون مبعوثًا من 12 دولة أفريقية في إطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.



وقام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس ماهر غريب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمرور على حقول الأرز بمحافظة الشرقية بحضور بعض مسئولي الزراعة بالمحافظة؛ لمتابعة الحصاد ومنظومة جمع وتدوير قش الأرز.

واستقبل مركز بحوث الصحراء وفد فلسطيني مكون من ثلاث مجموعات كمستفيدين مباشرين وأربعة أعضاء في فريق مشروع " تطوير مزرعة نموذجية في قطاع غزة لتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن؛ للاستفادة من خبرات المركز في التنمية المستدامة، كذلك استقبل رئيس المركز، اللواء حازم فهمي رئيس القطاع الفني للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حمدي السيسي مستشار رئيس مصنع المحركات للبحوث والتطوير بالهيئة، والدكتور رأفت جوهر مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين لتصنيع فلاتر تحلية المياه.

وتم تنفيذ برنامج تدريب دولي بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز تدريب الارز ضم 18 زائر( باحث) من 8 دول عربية وهى السعودية –الكويت – العراق – اليمن – الاردن – سوريا –عمان – لبنان.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، برنامج تدريبي بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي" و ذلك بمقر إتحاد الصناعات المصريه في القاهرة، كما شارك في المؤتمر العلمى الدولى الثانى تحت عنوان "الأمن الغذائى : التحديات والمواجهة" بكلية الزراعة جامعة الأزهر، فضلا عن المشاركة في منتدى كبار مسئولي السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء بأفريقيا والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، فضلا عن المشاركة في ندوة "الأمن الغذائى فى ظل الظروف العالمية المستجدة" بالمركز الإقليمى للأغذية الأعلاف، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6000 عينة.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ان القطاع يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الارز في المناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة منطقة سهل الطينة كذلك بمراقبة كفر الشيخ مشيرا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة اعلاف المواشى مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.