عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

علامات وأعراض تدل
علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان المفاصل

ألم المفاصل قد يكون علامة على ظهور مشكلة خطيرة في الركبة، والتي لا يجب تجاهلها، وذلك لأنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المفاصل.

 

علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان المفاصل

 

ويعتبر سرطان المفاصل هو ورم خبيث يصيب المفاصل، وقد يظهر في أي مفصل بالجسم، إلا أنه ينتشر في الوركين والركبتين، وفقًا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.

 

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

 

ويعد السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان المفاصل، العوامل الوراثية، في حين أن البعض الآخر ناتج عن التعرض لإشعاع سابق، وهناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المفاصل ومن أبرزها ما يلي:

- وجود ألم في المفصل

- ظهور تورم في المفصل

- ألم لا يشفي بالعلاج

- ألم مستمر

 

علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان المفاصل

 

- تصلب المفصل

- ضعف المفصل

- كسر في المفصل

- فقدان الوزن غير المبرر

الإرهاق والتعب

القيء

الإصابة بالحمى

احمرار المفصل

ظهور كدمات فوق المفصل

المفاصل سرطان المفاصل الم المفاصل الركبة الوركين فقدان الوزن عوامل وراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

موضوعات متعلقة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المسقعة زي المطاعم

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

حلوى أمريكية.. طريقة سريعة لعمل كيك الجزر في المنزل

نشرة المرأة والصحة: فوائد مذهلة لتناول شوربة الكوارع.. الفاكهة المسموح بها لمرضى السكر.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار بفستانها في عقد قرانها

على الوصفة الفرنسية.. طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة والريحان

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

نصائح ذهبية للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية.. 2 و3 الأبرز

ترشيحاتنا

بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

تصريح مستفز من الاتحاد الأوروبي: أهالي قطاع غزة يدفعون ثمن أخطاء «حماس»

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردد 50 دعوة لا ترد في ساعة الاستجابة

منطقة عسكرية مغلقة .. قرار عاجل من قوات الاحتلال بشأن الضفة الغربية

حماس تعلن موقفها من مخطط قوات الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء

حلقة النار تظهر في السماء .. تعرف على أماكن مشاهدة كسوف الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ