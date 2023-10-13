علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

ألم المفاصل قد يكون علامة على ظهور مشكلة خطيرة في الركبة، والتي لا يجب تجاهلها، وذلك لأنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المفاصل.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان المفاصل

ويعتبر سرطان المفاصل هو ورم خبيث يصيب المفاصل، وقد يظهر في أي مفصل بالجسم، إلا أنه ينتشر في الوركين والركبتين، وفقًا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.

ويعد السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان المفاصل، العوامل الوراثية، في حين أن البعض الآخر ناتج عن التعرض لإشعاع سابق، وهناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المفاصل ومن أبرزها ما يلي:

- وجود ألم في المفصل

- ظهور تورم في المفصل

- ألم لا يشفي بالعلاج

- ألم مستمر

علامات وأعراض تدل على الإصابة بسرطان المفاصل

- تصلب المفصل

- ضعف المفصل

- كسر في المفصل

- فقدان الوزن غير المبرر

الإرهاق والتعب

القيء

الإصابة بالحمى

احمرار المفصل

ظهور كدمات فوق المفصل