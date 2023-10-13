الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 6 أكتوبر إلى 12 أكتوبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 6 أكتوبر:

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ النسخة الرابعة من تدريباته مستهدفا شباب المناطق المطورة وأبناء مصر كريمي النسب بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ودار الافتاء المصرية والكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

- برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ينتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين بإدرات الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات لتنمية المهارات على القرارات المُنظِمة للبرنامج وعلى معايير الاستحقاق وآليات الشكاوى والتظلمات.

السبت 7 أكتوبر:

- بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية عام الايسيسكو للشباب التي نظمتها منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

- صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يُطلق حملة "مكاننا في كل حتة"، والحملة تستهدف نشر التوعية المجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية العمل على دمجهم في المجتمع.

- للعام السابع على التوالي، صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، يستكمل الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسي 2023/2024 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان.

الأحد 8 أكتوبر:

- توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف المساعدات لدعم ورعاية متضررى موجه الطقس السييء و توزيع مواد غذائية على الاسر المتضررة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

- وتوجيهات للهلال الاحمر المصرى بتقديم خدماته الإغاثية للمتضررين بمطروح، واستخدام سيارات الدفع الرباعى للوصول الى المناطق التى يصعب الوصول اليها.

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى يتعامل مع 1,297 بلاغاً خلال شهرين، وينفذ تدريبات مكثفة لأعضاء الفريق المركزي والمحليات على سياسات الحماية وحقوق الانسان.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ينتهى من تدريب 1600 ميسرة حضانة، و90 من إدارات الحضانات، على مهارات التواصل الفعال مع الأطفال الصغار وأسرهم لنقل رسائل التربية الإيجابية لما يزيد على 21 ألف اسرة.

الاثنين 9 أكتوبر:

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك باجتماع المجلس القومى للسكان لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الزيادة السكانية وتبعاتها.

- القباج توقع وثيقة انطلاق مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وتشهد فعاليات الملتقى التدريبي لمتطوعي صناع الحياة والهلال الأحمر المصري والرائدات الاجتماعيات ومكاتب التأهيل المتنقلة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وتشهد احتفال المؤسسة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

- القباج تشهد اختتام معسكر أتالانتا للأطفال الأولى بالرعاية "نجوم بكرة"، وتُصرح بأن ملف الأطفال الأولى بالرعاية في مقدمة أولويات الدولة المصرية ومساعي مستمرة لتطوير جودة خدمات الرعاية والتأهيل والتمكين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزير ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي يستعرض تقرير نتائج الخدمات العلاجية للخط الساخن للصندوق، والتي استفاد منها 131 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

الثلاثاء 10 أكتوبر:

- بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفال تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2023.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات ندوة "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026”، وتؤكد أن ما يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي هو خرق صريح لحقوق الإنسان وعلى العالم أن يطبق معايير واحدة شاملة جامعة متساوية لحقوق الإنسان.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، بالتعاون مع "جمعية إرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة" السعودية، وبحضور الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة الجمعية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة الوداد الخيرية للتعاون فى مجال الأسر البديلة الكافلة، فى ضوء استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الكفالة.

- ضمن فعاليات تنفيذ "محاكاة المناورة العسكرية مصر-9"، محافظ بورسعيد يشيد بجهود مديرية التضامن الاجتماعى في تنفيذ مخيم للإيواء العاجل في إطار متابعة الجاهزية للأزمات، والتنسيق بين الأطراف التنفيذية في مواجهة أي كوارث من أي نوع.

الأربعاء 11 أكتوبر:

- التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، والقباج تؤكد أن الشمول المالي يستهدف الحد من الفقر من خلال ثقافة الإدخار والاستثمار والتمكين الاقتصادي.

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم قروضًا اجتماعية بدون فائدة بحد أقصى عشرة آلاف، تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض، ومتوقع زيادة الحد الأقصى للقرض خلال الشهور القادمة.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، يكثف فعالياته ولقاءته بالمحافظات بشأن التوعية بقضايا الأسرة والتنمية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع مع برنامج "تكافل وكرامة" تفعيل الزيادات المالية التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية للدعم النقدي الشهري، وتصرح أن تكلفة الدعم النقدي بلغت 3 مليارات جنيه شهرياً.

- مع انطلاق العام الجامعي، وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنفذ العديد من الفعاليات لاستقبال الطلاب الجدد تحت شعار "بالتضامن نبني الوطن".

الخميس 12 أكتوبر:

- بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023 بمقر الكلية الحربية.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعي رحلة "الألف كيلو متر" للكشف المبكر على سرطان عنق الرحم، بالشراكة مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تصل لمحافظة بني سويف وتفتتح عيادتين لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف على سرطان عنق الرحم.

- الهلال الاحمر المصرى يستقبل طائرة مساعدات قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وأخرى قادمة من تركيا لتسليمهما إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة ، في انتظار فتح المعابر لتوصيل المساعدات والمواد الإغاثية للأسر بقطاع غزة.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع جمعية "وطنية" تنفذ ورشة عمل ضمن مشروع تأهيل الشباب الأيتام للاستقلالية والاعتماد على النفس، بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

- في إطار شهر الاحتفالات بكبار السن، وزارة التضامن الاجتماعي تعفي جميع رواد نوادي المسنين من دفع الاشتراكات السنوية، وتدفعها بدلاً عنهم.



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