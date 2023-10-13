عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد التوجيهات الرئاسية بمد عملها| 100 يوم صحة تقدم 39 مليون خدمة للمواطنين

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 39 مليون و167 ألفا و482 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 12 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و151 ألفا و73 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و3 آلاف و150 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ537 ألفا و288 طفلا، فيما قدمت الحملة 3 ملايين و444 ألفا و426 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 287 ألفا و320 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و509 آلاف و24 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 188 ألفا و634 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و167 ألفا و727 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و551 ألفا و180 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و40 ألفا و464 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 7 ملايين، و174 ألفا و525 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 6 ملايين و925 ألفا، و698 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليون و927 ألفا و794 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 259 ألفا و179 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و911 ألفا و211 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

موضوعات متعلقة

الصحة: تقديم 3 ملايين و694 ألف خدمة عبر حملة «100 يوم صحة»

«الصحة»: تقديم 234 ألف خدمة بجميع التخصصات الطبية والعلاجية خلال يوم واحد

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 89 ألف خدمة بجميع المحافظات

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

ترشيحاتنا

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ