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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

صدى البلد

أطلقت مؤسسة أبو العينين الخيرية، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، حملة موسعة للتبرع بالدم بمحافظة الجيزة؛ لدعوة المواطنين للتبرع بالدم، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، جراء الحملة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لأشقائنا في فلسطين، وأيضا بالتزامن مع استعدادات التحالف لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية. 

ومن جهتها، أكدت سمية أبو العينين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن مؤسسة أبو العينين، وبتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، أطلقت الحملة؛ تضامنا مع أهالينا في فلسطين، وأن المؤسسة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستعد لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأكدت: “مستمرون في دعم أشقائنا حتى تتحسن الأوضاع".

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مؤسسة ابو العينين مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجيزة غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين

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