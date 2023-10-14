من 15 إلى 25%.. تفاصيل تطبيق خطة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

قال سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت مجموعة من القرارات بهدف تخفيض تكلفة المنتج، متابعا: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تأتي ضمن تلك القرارات

وأضاف "سامح الخشن"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن تخفيض التكلفة سيؤدي لتخفيض السلع، وزيادة المعروض من السلع، متابعا: كل السلاسل الغذائية ملتزمة بالمبادرة.



واسترسل: سيكتب على كل عبوة الحد الأقصى للسعر، ولا يجب أن ترتفع سعر السلع عن الحد الأقصى المحدد.



ولفت إلى أن بعض السلاسل المشاركة في المبادرة من خلال تقليل هامش الربح أو إلغائه، لكن المؤثر الأساسي في المبادرة هو قرارات الدولةـ وهدفها الخاص بتقليل تكلفة الإنتاج.

وشدد على أن السلاسل الغذائية ستوفر اليوم السلع بأسعار أقل، متابعا: أسعار الدواجن والبيض ستنخفض بنحو 15%، أما الزيت والأرز والفول والعدس والمكرونة والسكر، سيتراوح الانخفاض بين 15% إلى 25%.