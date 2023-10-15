الأخ يتخلص من شقيقه.. قابيل وهابيل يعودان للألفية الثالثة بالغربية| والسبب صادم

حالة من الصدمة انتشرت في محافظة الغربية، بعد ظهور حادثة جديدة أعادتنا إلى أول عملية قتل شقيقين في الوجود وهي حادثة قابيل وهابيل جديدين في محافظة الغربية، وذلك عقب قيام شاب بإنهاء حياة شقيقه لخلافات سابقة بينهم.

تفاصيل الواقعة

ألقى رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب، اليوم الجمعة، بعدما أنهى حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية، وذلك في قرية برما، بمركز طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع الحادث.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف؛ لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.