طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

يعد مساج القدم من الطرق الفعالة في التخلص من آلم الرجل والساق ولكن يجب فعل حركات التدليك بشكل صحيح وليس عشوائي.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد ، نعرض لكم طرق عمل المساج للتخلص من الام القدم.



يعمل التدليك على تحسين الدورة الدموية، وتحفيز العضلات، وتقليل التوتر، وغالباً ما يخفف الألم كما أنه يوفر لك الوقت لفحص قدميك، مما يتيح لك الفرصة لملاحظة المشكلة قبل أن تتفاقم. للقيام بالتدليك:

اجلسي على كرسي مريح واثنِ ساقك اليسرى وأرح قدمك اليسرى برفق على فخذك الأيمن.

صبي بعض غسول الجلد أو الزيت في يدك وافركيه بلطف على القدم ودلكي القدم بالكامل سواء الأصابع والقوس والكعب.

تدليك أعمق

اضغطي على مفاصل يدك اليمنى في القدم اليسرى واعجني قدمك كما تفعلين في إعداد عجين الخبز أو قومي بتمرين الجلد والعضلات عن طريق الإمساك بالقدم بكلتا يديك والضغط بإبهامك على الجلد.



باستخدام يديك، اسحبي أصابع القدم للخلف وللأمام أو بعيدًا عن بعضها وهذا يمتد بلطف العضلات تحتها.

كرري على القدم الأخرى.

لتعزيز التدليك، يمكنك شراء أجهزة التدليك من الصيدليات المحلية أو المتاجر الصحية.

ابحثي عن بكرات القدم ويمكن أن توفر هذه الأجهزة تدليكًا سريعًا للقدمين في المنزل أو في العمل - اخلعي حذائك ولف قدميك على أجهزة التدليك للحصول على انتعاش سريع.