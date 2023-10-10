أعراض لو ظهرت في الشرج لازم تعمل فحص السرطان بسرعة

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي تهدد البشر ويتسبب في المعاناة من متاعب عديدة وقد يصل الامر في بعض الحالات إلى الوفاة.

وتوجد أنواع عديدة من السرطان ويصيب مختلف أجهزة وأعضاء الجسم من بينها منطقة الشرج ولكن للاسف عادة ما يتم تأخر اكتشاف المرض بسبب الشعور بالحرج أو عدم إدراك أن هذه المنطقة معرضة للإصابة بمرض السرطان مثل الأجهزة الأخرى في الجسم.

وللتمكن من اكتشاف سرطان الشرج بسرعة نعرض لكم أهم العلامات المبكرة التي تحتم اجراء فحص السرطان بسرعة حال ظهورها.



وذكر موقع NHS أن أعراض السرطان الرئيسية التي تصيب منطقة الشرج ، هى:



نزيف من الأسفل

الحكة والألم حول فتحة الشرج

كتل صغيرة حول وداخل القاع

خروج مخاط من الأسفل

وجود مشاكل في التحكم عند التبرز ( سلس الأمعاء ) .

الحاجة إلى التبرز في كثير من الأحيان مع براز أكثر مرونة وسيلانًا

تنبيه :قد لا يكون لسرطان الشرج أي أعراض على الإطلاق، أو قد يكون من الصعب اكتشافه.

غالبًا ما تتشابه أعراض سرطان الشرج مع البواسير والشقوق الشرجية ، وهي حالات شائعة وأقل خطورة لذا من المهم إجراء الفحوصات اللازمة بسرعة قبل العيش في وهم الإصابة بمرض السرطان.