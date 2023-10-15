عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. هل الأكل والشرب على جنابة حرام.. ولماذا لا يعذب الله المستغفرين؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى الشرعية التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، ويبحث عن الإجابة عليها، وهنا في هذا التقرير نرصد أهم أخبار النشرة الدينية.

من بنى المسجد الأقصى وهل شيده الجن؟.. 10 معلومات عن أولى القبلتين

 

مجمع البحوث الإسلامية: تشبث شعب فلسطين بالأرض ضرورة لحماية القضية

 

مستشار مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء

 

هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيب

 

لماذا لايعذب الله المستغفرين.. وما هو الأمان الباقي لأمة النبي إلى يوم القيامة؟

 

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

النشرة الدينية المسجد الأقصى مجمع البحوث الاسلامية مفتى الجمهورية هل الاكل والشرب على جنابة حرام لماذا لايعذب الله المستغفرين دعاء للمطر الغزير والشديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

موضوعات متعلقة

من بنى المسجد الأقصى وهل شيده الجن؟.. 10 معلومات عن أولى القبلتين

لماذا لايعذب الله المستغفرين.. وما هو الأمان الباقي لأمة النبي إلى يوم القيامة؟

عرفانًا بالجميل.. الجازولية تعلن حشد مليون مريد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

القرض الحسن حلال أم حرام.. ضوابطه وكيفية سداده ومتى يكون ربا؟

لماذا شبه الرسول الجليسين الصالح والسيئ بحامل المسك ونافخ الكير؟

بر الوالدين بعد الموت .. 7 أمور ودعاء مستجاب عند الفجر

يا لطيف 129 مرة.. عجائب ذكر اسم الله تعالى في جوف الليل لقضاء الحاجة

ترشيحاتنا

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

صحف غربية: مصر تكثف اتصالاتها مع منظمات الإغاثة لتوصيل المساعدات لغزة

مدبولي: مصر تتطلع إلى تعاون أكبر مع اكسون موبيل

CNN: مصر أكدت أن أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ