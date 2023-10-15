النشرة الدينية .. هل الأكل والشرب على جنابة حرام.. ولماذا لا يعذب الله المستغفرين؟

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى الشرعية التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، ويبحث عن الإجابة عليها، وهنا في هذا التقرير نرصد أهم أخبار النشرة الدينية.
من بنى المسجد الأقصى وهل شيده الجن؟.. 10 معلومات عن أولى القبلتين
مجمع البحوث الإسلامية: تشبث شعب فلسطين بالأرض ضرورة لحماية القضية
مستشار مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء
هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيب
لماذا لايعذب الله المستغفرين.. وما هو الأمان الباقي لأمة النبي إلى يوم القيامة؟