النشرة الدينية .. هل الأكل والشرب على جنابة حرام.. ولماذا لا يعذب الله المستغفرين؟

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى الشرعية التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، ويبحث عن الإجابة عليها، وهنا في هذا التقرير نرصد أهم أخبار النشرة الدينية.