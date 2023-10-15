وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

أجرى وزير الدفاع الامريكي “لويد أوستن” اليوم، الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمواصلة المشاورات بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس، وذلك بعد زيارته لإسرائيل في يوم أمس.

وشدد الوزير الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل.

كما ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين وكذلك معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن.

وناقش في الختام مسألة احتجاز حماس البغيض للرهائن المدنيين.

وقدم الوزير غالانت أخر المستجدات بشأن جهود وزارة الدفاع لمواصلة تدفق قدرات الدفاع الجوي والذخائر إلى قوات الدفاع الإسرائيلية.

كما أكد أن التعزيز في المنطقة يهدف إلى توضيح التزامه بردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب.