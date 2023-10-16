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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل على تلف البطارية بالسيارة | تفاصيل

علامات تل علي تلف
علامات تل علي تلف البطارية بالسيارة

بطارية السيارة مهمة وهى جزئ أساسي في بدء تشغيل محرك السيارة ، بالإضافة الي أن بطاريات السيارة يتم إعادة شحنها مرة أخري ، وهي لها دور هام أيضا في تشغيل أضواء السيارة ، وهي احد العناصر الكهربائية الهامة التي تتواجد داخل المنظومة الكهربائية بالسيارة .

علامات تل علي تلف البطارية بالسيارة

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علامات تل علي تلف البطارية بالسيارة

البطارية الخاصة بالسيارات هي المصدر الرئيسي لإصدار الطاقة، لأنها هي التي تعمل علي تشغيل المحرك ، وبالتالي يجب الحفاظ عليها ، بالإضافة الي فحصها باستمرار للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد وهكذا يمكن للبطارية أن تعمل بشكل جيد لأطول فترة ممكنة .

علامات تل علي تلف البطارية بالسيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري العلامات تل علي تلف البطارية بالسيارة :

علامات تل علي تلف البطارية بالسيارة

1- عند تشغيل السيارة تظل البطارية فترة طويل من اجل البدء في التشغيل .

2- عند توقف المحرك عن العمل فجأة فذلك يدل علي وجود عطل بالبطارية .

3- الأملاح و المواد السائلة اذا تراكمت علي البطارية تتسبب في تأكلها .

4- ضعف عمل الإضاءة بداخل وخارج السيارة .

5- فقد القدرة علي تشغيل محرك السيارة .

6- البطارية عند تلفها تصدر رائحة كريهة .

7- عند إضاءة لمبة البطارية باللوحة العدادات فذلك يدل علي وجود عطل بالبطارية .

8- تفقد السيارة قدرتها عند صعود المرتفعات بسبب البطارية .

تشغيل السيارة المواد السائلة رائحة كريهه العدادات المرتفعات البطارية المصدر الرئيسي عطل بالبطارية

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