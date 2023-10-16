علامات تدل على تلف البطارية بالسيارة | تفاصيل

بطارية السيارة مهمة وهى جزئ أساسي في بدء تشغيل محرك السيارة ، بالإضافة الي أن بطاريات السيارة يتم إعادة شحنها مرة أخري ، وهي لها دور هام أيضا في تشغيل أضواء السيارة ، وهي احد العناصر الكهربائية الهامة التي تتواجد داخل المنظومة الكهربائية بالسيارة .
البطارية الخاصة بالسيارات هي المصدر الرئيسي لإصدار الطاقة، لأنها هي التي تعمل علي تشغيل المحرك ، وبالتالي يجب الحفاظ عليها ، بالإضافة الي فحصها باستمرار للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد وهكذا يمكن للبطارية أن تعمل بشكل جيد لأطول فترة ممكنة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري العلامات تل علي تلف البطارية بالسيارة :
1- عند تشغيل السيارة تظل البطارية فترة طويل من اجل البدء في التشغيل .
2- عند توقف المحرك عن العمل فجأة فذلك يدل علي وجود عطل بالبطارية .
3- الأملاح و المواد السائلة اذا تراكمت علي البطارية تتسبب في تأكلها .
4- ضعف عمل الإضاءة بداخل وخارج السيارة .
5- فقد القدرة علي تشغيل محرك السيارة .
6- البطارية عند تلفها تصدر رائحة كريهة .
7- عند إضاءة لمبة البطارية باللوحة العدادات فذلك يدل علي وجود عطل بالبطارية .
8- تفقد السيارة قدرتها عند صعود المرتفعات بسبب البطارية .