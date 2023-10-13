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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية تقدمها BMW في مصر موديل 2024.. صور

5 سيارات رياضية تقدمها BMW
5 سيارات رياضية تقدمها BMW

تقدم شركة BMW الالمانية العريقة، الكثير من السيارات داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV، والتي تكتسب شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا نسبة للعديد من المقاومات.

سعر أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر .. صور

5 سيارات تقدمها BMW موديل 2024 .. تبدأ من مليون 800 الف

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية تقدمها BMW في مصر موديل 2024

5 سيارات رياضية تقدمها BMW 

1 – بي ام دابليو X1

 

يبلغ السعر الرسمي للفئة الاولى من السيارة بي ام دابليو X1 نحو 2 مليون و250 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 2 مليون و500 الف جنيه، وتتمتع السيارة بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 140 حصان، و230 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 9.2 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

5 سيارات رياضية تقدمها BMW 

2 – بي ام دابليو X3

 

تقدم بي ام دابليو X3 موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 3 مليون و800 الف جنيه، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 252 حصان، و350 نيوتن متر، مع ناقل حركة من 8 سرعات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 6.6 ثانية.

5 سيارات رياضية تقدمها BMW 

3 – بي ام دابليو X4

 

يصل السعر الرسمي للسيارة بي ام دابليو X4 موديل 2024 إلى 4 مليون و200 الف جنيه، حيث تستخدم محرك 2000 CC "تيربو"، بقوة 252 حصان، و350 نيوتن متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 240 كم/س، ومدة زمنية قدرها 6.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم في الساعة.

5 سيارات رياضية تقدمها BMW 

4 – بي ام دابليو X5

 

يبلغ سعر اول فئة من السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2024 نحو 5 مليون و500 الف جنيه، و6 مليون و800 الف جنيه للفئة الثانية، وتعمل السيارة بمحرك تيربو 3000 سي سي ، واخر 4400 سي سي، بقوة تتراوح بين 340 و540 حصانا، وبين 450 و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات.

5 سيارات رياضية تقدمها BMW 

5 – بي ام دابليو X6M

 

تقدم السيارة بي ام دابليو X6M موديل 2024 في مصر بسعر7 مليون و300 الف جنيه، وجاءت بقدرات فنية تتمثل في محرك 4400 سي سي تيربو، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن متر، مع القدرة على الوصول إلى 100 كم/س من النقطة 0 خلال 4.3 ثانية، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثمانية السرعات.

BMW 5 سيارات سيارات رياضية 5 سيارات رياضية تقدمها BMW موديل 2024

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