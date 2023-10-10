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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر .. صور

BMW X7 موديل 2024
BMW X7 موديل 2024

تتربع السيارة X7 على قائمة السيارات الاغلى سعرًا والتي تقدمها BMW داخل السوق المصري، وذلك من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الفاخرة، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب القدرات الفنية القوية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة BMW X7 موديل 2024 في السوق المصري 

BMW X7 موديل 2024 

تسارع السيارة BMW X7 موديل 2024 

 

تستطيع BMW X7 موديل 2024 الوصول من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لـ سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 4.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2024

 

تمتلك BMW X7 موديل 2024 محرك بقوة 530 حصان، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 4400 سي سي "تيربو"، ثماني الاسطوانات 8 سلندر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 غيار، يعمل بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X7 موديل 2024 

ابعاد وقياسات السيارة BMW X7 موديل 2024

 

  • عرض كلي 2000 مم.
  • طول كلي 5162 مم.
  • ارتفاع كلي 1819 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 221 مم.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 3105 مم.
  • سعة خزان البنزين 83 لتر.
  • مساحة التخزين الخلفية 360 لتر.
  • عدد 7 مقاعد.
BMW X7 موديل 2024 

سعر اغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر 

 

يبلغ سعر السيارة BMW X7 موديل 2024 في مصر نحو 7 مليون و950 الف جنيه، وذلك للفئة M60I المطروحة محليًا.

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