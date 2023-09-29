سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

تعتبر عائلة X من اشهر اصدارات علامة BMW الالمانية، والتي تنتمي جميعها للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة X1 والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية من هذه الفئة في مصر بعد طرح موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر X1 BMW موديل 2024 وابرز مواصفاتها في السوق المصري

BMW X1 موديل 2024

وقت التسارع

تستطيع السيارة BMW X1 موديل 2024 الوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.2 ثانية.

السرعة القصوى

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 208 كيلومتر متر في الساعة.

BMW X1 موديل 2024

المحرك

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 140 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل الحركة

تعتمد السيارة BMW X1 موديل 2024 على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

BMW X1 موديل 2024

استهلاك الوقود

يقدر متوسط استهلاك BMW X1 موديل 2024 من الوقود نحو 6.3 لترات عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

قياسات BMW X1 موديل 2024

عدد 5 مقاعد.

خزان وقود سعة 45 لتر.

حقيبة تخزين سعة 540 لتر.

جنوط رياضية.

ارتفاع كلي 1642 مم.

ارتفاع عن الارض 205 مم.

الطول الاجمالي 4500 مم.

العرض الاجمالي 1845 مم.

طول قاعدة العجلات 2692 مم.

BMW X1 موديل 2024

سعر BMW X1 موديل 2024 الرسمي في مصر

اول فئة X LINE أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون 250 الف جنيه.

ثاني فئة M SPORT أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون 500 الف جنيه.