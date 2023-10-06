عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر "القرش" من موديل 2014 لـ 2018

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي
أسعار قطع غيار ميتسوبيشي " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

يبحث ملاك السيارات عن قطع غيار لسياراتهم بداخل سوق قطع الغيار ، وذلك لأن السيارات تتكون من مجموعة من الأجزاء التي يطلق عليها قطع غيار السيارة ، وعند تلف أي قطعة من هذه الأجزاء تفقد السيارة قدرتها على التحرك بسهولة ، بالإضافة الى عدم قدرتها على السير وتنعدم قدرتها على التسارع .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

بالإضافة الى أن السيارات المستعملة تحتاج الى صيانتها باستمرار من أجل ضمان عملها بشكل جيد على الطرق السريعة ، والتأكد من عدم تعرضك لموقف محرج علي الطريق السريع بسبب توقف السيارة .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

يوضح زكريا سعيد صاحب احد المحال التجارية أسعار قطع غيار سيارة ميتسوبيشي لانسر " القرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

1- تيل فرامل أمامي لـ ميتسوبيشي لانسر "قرش "

تيل الفرامل الأمامي لـ سيارة  ميتسوبيشي لانسر " قرش " يعمل علي تخفيض سرعة السيارة ، ويحدث ذلك من خلال نقل زيت الفرامل من خلال أسطوانة عند الضغط على دواسة الفرامل .

يباع تيل الفرامل الأمامي الخاص بسيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 550 جنيها، ويرتفع ليصل الى 800 جنيه .

2-  تيل فرامل خلفي لـ ميتسوبيشي لانسر "قرش " 

عند الضغط على دواسة الفرامل يتم تحريك تيل الفرامل الخلفي الخاص بـ سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " ليضغط علي الطنابير، وذلك يعمل على توقف السيارة على الفور .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

سعر تيل الفرامل الخلفي الخاص بسيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 550 جنيها، ويرتفع ليصل الى 650 جنيها.

3- زيت فرامل ميتسوبيشي لانسر "قرش" 

أهم زيوت السيارة هو زيت الفرامل لأنه العامل الرئيسي الذى يوقف السيارة عند تحركها بسرعات كبيرة ، أو عند التوقف بشكل مفاجئ بسبب امر ما غير معتاد .

يصل سعر زيت فرامل سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتي موديل 2018 الى 50 جنيها، ويرتفع ليصل الي 120 جنيها.

4- بوجيهات ميتسوبيشي لانسر " قرش " 

بوجيهات سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " تعمل علي استكمال عملية الاحتراق بالسيارة ، وذلك من اجل تحقيق الضغط المناسب داخل المحرك .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

تتواجد بوجيهات ميتسوبيشي لانسر " قرش" من موديل 2014 حتي موديل 2018 داخل سوق قطع الغيار بسعر 550 جنيها، ويصل الى 1200 جنيه .

5- فلتر هواء  ميتسوبيشي لانسر " قرش " 

فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " قرش " هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الأتربة والأوساخ لـ  محرك سيارتك، وهو العامل الرئيسي الذى يقوم بتنقية الهواء الذى يدخل للمحرك .

 أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

يتوافر  فلتر هواء  ميتسوبيشي لانسر " قرش" من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 100 جنيه ، ويصل الى 150 جنيها.

ملاك السيارات سوق قطع الغيار ميتسوبيشي لانسر القرش تيل فرامل أمامي لـ ميتسوبيشي لانسر قرش تيل فرامل خلفي لـ ميتسوبيشي لانسر قرش زيت فرامل ميتسوبيشي لانسر قرش بوجيهات ميتسوبيشي لانسر قرش فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر قرش زيت الفرامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

حسام عاشور يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعبي الأهلي

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

بيان شديد اللهجة من السعودية لإسرائيل .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024

أسعار بيستون B70 موديل 2023 بالأوفر برايس

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه

بورصة المحافظات| أسعار توسان وأوكتافيا وبيجو بـ الأقصر

بورشة تنظم سباق Rennsport Reunion للجرارات | فيديو

شاهد| سائق يقود شاحنة على عجلتين

ترشيحاتنا

1437 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للفريق قبل مواجهة البنك الأهلي

السجن 10 سنوات عقوبة تلقي تدريبات عسكرية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها

السعودية .. الشرطة تكشف واقعة ضرب شخص لآخر في محطة بنزين | فيديو

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في أنحاء من العالم .. علامات تؤكد دخول البق بمنزلك ؟

تعرف على فوائد الطحينة للبشرة

حقيقة مخاطر الأدوات السيلكون بطهي الطعام .. طبيبة توضح

بعد تصدرها التريند .. 5 صور لخطيبة محمد رشاد السابقة عقب الانفصال

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ