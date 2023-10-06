يبحث ملاك السيارات عن قطع غيار لسياراتهم بداخل سوق قطع الغيار ، وذلك لأن السيارات تتكون من مجموعة من الأجزاء التي يطلق عليها قطع غيار السيارة ، وعند تلف أي قطعة من هذه الأجزاء تفقد السيارة قدرتها على التحرك بسهولة ، بالإضافة الى عدم قدرتها على السير وتنعدم قدرتها على التسارع .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

بالإضافة الى أن السيارات المستعملة تحتاج الى صيانتها باستمرار من أجل ضمان عملها بشكل جيد على الطرق السريعة ، والتأكد من عدم تعرضك لموقف محرج علي الطريق السريع بسبب توقف السيارة .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

يوضح زكريا سعيد صاحب احد المحال التجارية أسعار قطع غيار سيارة ميتسوبيشي لانسر " القرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

1- تيل فرامل أمامي لـ ميتسوبيشي لانسر "قرش "

تيل الفرامل الأمامي لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " يعمل علي تخفيض سرعة السيارة ، ويحدث ذلك من خلال نقل زيت الفرامل من خلال أسطوانة عند الضغط على دواسة الفرامل .

يباع تيل الفرامل الأمامي الخاص بسيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 550 جنيها، ويرتفع ليصل الى 800 جنيه .

2- تيل فرامل خلفي لـ ميتسوبيشي لانسر "قرش "

عند الضغط على دواسة الفرامل يتم تحريك تيل الفرامل الخلفي الخاص بـ سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " ليضغط علي الطنابير، وذلك يعمل على توقف السيارة على الفور .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

سعر تيل الفرامل الخلفي الخاص بسيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 550 جنيها، ويرتفع ليصل الى 650 جنيها.

3- زيت فرامل ميتسوبيشي لانسر "قرش"

أهم زيوت السيارة هو زيت الفرامل لأنه العامل الرئيسي الذى يوقف السيارة عند تحركها بسرعات كبيرة ، أو عند التوقف بشكل مفاجئ بسبب امر ما غير معتاد .

يصل سعر زيت فرامل سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " من موديل 2014 حتي موديل 2018 الى 50 جنيها، ويرتفع ليصل الي 120 جنيها.

4- بوجيهات ميتسوبيشي لانسر " قرش "

بوجيهات سيارة ميتسوبيشي لانسر " قرش " تعمل علي استكمال عملية الاحتراق بالسيارة ، وذلك من اجل تحقيق الضغط المناسب داخل المحرك .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

تتواجد بوجيهات ميتسوبيشي لانسر " قرش" من موديل 2014 حتي موديل 2018 داخل سوق قطع الغيار بسعر 550 جنيها، ويصل الى 1200 جنيه .

5- فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " قرش "

فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " قرش " هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الأتربة والأوساخ لـ محرك سيارتك، وهو العامل الرئيسي الذى يقوم بتنقية الهواء الذى يدخل للمحرك .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر " القرش" من موديل 2014 لـ 2018

يتوافر فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " قرش" من موديل 2014 حتى موديل 2018 بسعر 100 جنيه ، ويصل الى 150 جنيها.