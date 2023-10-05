أسعار بيستون B70 موديل 2023 بالأوفر برايس

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وتوافره هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع السيارات بعدة أزمات منها ، عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مما أدي الي وضع " أوفر برايس " علي السعر الرسمي للسيارة .

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بيستون B70 موديل 2023 بالأوفر برايس :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- سعه محرك بيستون B70 الصينية :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

قوة بيستون B70 موديل 2023 تصل الي 167 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/ متر، وذلك بسبب احتوائها علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك

- وسائل الأمان بـ بيستون B70 السيدان :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة بيستون B70 موديل 2023 علي عدد كبير من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان ، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب ، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار بيستون B70 موديل 2023 :

مقصورة سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

الفئة الأولي من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 295 ألف جنيه .