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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيستون B70 موديل 2023 بالأوفر برايس

بيستون B70 موديل
بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وتوافره هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع السيارات بعدة أزمات منها ، عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مما أدي الي وضع " أوفر برايس " علي السعر الرسمي للسيارة .

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بيستون B70 موديل 2023 بالأوفر برايس :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

- سعه محرك بيستون B70 الصينية :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

قوة بيستون B70 موديل 2023 تصل الي 167 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/ متر، وذلك بسبب احتوائها علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك

- وسائل الأمان بـ بيستون B70 السيدان :

سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

تحتوي سيارة بيستون B70 موديل 2023 علي عدد كبير من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان ، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب ، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار بيستون B70 موديل 2023 :

مقصورة سعر بيستون B70 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 

الفئة الأولي من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيستون B70 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

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