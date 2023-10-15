الشيوخ الأمريكي يسرع بإرسال حزمة سخية من المساعدات لإسرائيل

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد إنه سيعمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة لتجميع حزمة سخية من المساعدات لإسرائيل في زمن الحرب.

وأضاف في مؤتمر صحفي في إسرائيل في ختام زيارة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: أمريكا ستقف إلى جانب حليفتها إسرائيل. مستطردا “سأقود أنا وزملائي هنا الجهود في مجلس الشيوخ الأمريكي لتزويد إسرائيل بالدعم المطلوب للدفاع عن نفسها بشكل كامل من هذا الهجوم الوحشي”.

وقال شومر، وهو ديمقراطي وهو أعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، إنه بكى علانية عندما سمع من عائلات الأشخاص الذين احتجزتهم حماس كرهائن. والتقت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، الذين شكلوا حكومة في زمن الحرب.

وتابع “سنعمل على تمرير هذه المساعدة عبر مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن، وقد أوضح لنا القادة الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى المساعدة بسرعة”.

قال زعيم مجلس الشيوخ إنه لن ينتظر حتى ينظر مجلس النواب في حزمة مساعدات لأنه يواجه أزمته السياسية الخاصة حيث يكافح الجمهوريون للتوحد حول رئيس مجلس النواب.

قال شومر إنه يتوقع أن تتضمن أي حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، إلى جانب مساعدة محتملة لتايوان في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات من بكين وأموالاً للحدود الأمريكية.

كما أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يريد ربط المساعدات الحربية للبلدين معًا، إلى جانب المساعدة لتايوان.

شارك في الرحلة أيضًا السيناتوران الجمهوريان بيل كاسيدي من لويزيانا وميت رومني من يوتا والسناتور الديمقراطي جاكي روزين من نيفادا ومارك كيلي من أريزونا. وخلال تناول الغداء في الفندق يوم الأحد، اضطر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتماء عندما انطلقت صفارات الإنذار تشير إلى هجوم صاروخي.

قال شومر أيضًا إنه سيؤكد للرئيس جو بايدن أهمية المساعدة الأمريكية لجهود إسرائيل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.