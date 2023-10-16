سر الكاميرا الخارقة في Galaxy S24 Ultra.. تسريبات تكشف مفاجآت عملاق سامسونج

كشفت تسريبات عدد من المفاجآت التي ستحصل عليها كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع أن يصدر في أوائل شهر يناير من العام المقبل 2024.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيحصل على 4 كاميرات خلفية، ستحصل الكاميرا الرئيسية على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، بحجم مستشعر 1/1.3 بوصة وحجم بكسل 0.6 ميكرومتر.

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تتميز بمستشعر IMX564 بحجم مستشعر 1/2.55 بوصة وحجم بكسل 1.4 ميكرومتر.



كما سيقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل بدقة تقريب بصري 3x بمستشعر IMX754+، بحجم مستشعر 1/3.52 بوصة وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر.



وتم تجهيز كاميرا بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x بمستشعر GMU، الذي يتميز بحجم مستشعر 1 / 2.25 بوصة، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر، من المتوقع أن تكون فتحة العدسة للكاميرا المقربة 5x تقريبًا f/3.2.

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra قدرة تكبير مذهلة تبلغ 100x، على الرغم من تقريبه البصري 5x، بالإضافة إلى عدسات مقربة 4x و6x وسيستبدل التركيز التلقائي بالليزر بمستشعر Vizion الجديد.

وتم الانتهاء من تطوير كل من "Vizion 44" و"Vizion 55"، مع إمكانية اختيار سامسونج لـ "Vizion 55" بحجم مستشعر 1/6.4 بوصة وقدرات التقاط الصور بعمق 60 إطارًا في الثانية في الوقت الفعلي.

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيحصل على معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، وإطارات كاملة من التيتانيوم، مع واجهة تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.