عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سر الكاميرا الخارقة في Galaxy S24 Ultra.. تسريبات تكشف مفاجآت عملاق سامسونج

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra

كشفت تسريبات عدد من المفاجآت التي ستحصل عليها كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع أن يصدر في أوائل شهر يناير من العام المقبل 2024. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيحصل على 4 كاميرات خلفية، ستحصل الكاميرا الرئيسية على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، بحجم مستشعر 1/1.3 بوصة وحجم بكسل 0.6 ميكرومتر. 

       

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تتميز بمستشعر IMX564 بحجم مستشعر 1/2.55 بوصة وحجم بكسل 1.4 ميكرومتر. 


كما سيقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra  كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل بدقة تقريب بصري 3x بمستشعر IMX754+، بحجم مستشعر 1/3.52 بوصة وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر. 
 

وتم تجهيز كاميرا بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x بمستشعر GMU، الذي يتميز بحجم مستشعر 1 / 2.25 بوصة، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر، من المتوقع أن تكون فتحة العدسة للكاميرا المقربة 5x تقريبًا f/3.2. 

 

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra قدرة تكبير مذهلة تبلغ 100x، على الرغم من تقريبه البصري 5x، بالإضافة إلى عدسات مقربة 4x و6x وسيستبدل التركيز التلقائي بالليزر بمستشعر Vizion الجديد. 

 

وتم الانتهاء من تطوير كل من "Vizion 44" و"Vizion 55"، مع إمكانية اختيار سامسونج لـ "Vizion 55" بحجم مستشعر 1/6.4 بوصة وقدرات التقاط الصور بعمق 60 إطارًا في الثانية في الوقت الفعلي. 

 

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra  سيحصل على معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، وإطارات كاملة من التيتانيوم، مع واجهة  تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14. 

 

 

 

هاتف Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Ultra كاميرا Galaxy S24 Ultra ميزات كاميرا Galaxy S24 Ultra سامسونج هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خده غسيل ومكوي ..المصريون يشيدون بحوار الإعلامي أحمد موسي مع متحدث الخارجية الأمريكية

ترشيحاتنا

عاجل.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها

شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

تخريج الدفعة الأولى من مركز الدراسات اللاهوتية بطموه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ