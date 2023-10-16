أرخص هواتفها.. سامسونج تطلق رسميا Galaxy A05 و A05s

أطلقت شركة سامسونج رسميًا مجموعة هواتفها الذكية الأرخص Galaxy A05 وGalaxy A05s، في الفلبين، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الهواتف في الهند بحلول 18 أكتوبر على أن يتم إطلاقها عالميا في شهري نوفمبر وديسمبر.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A05 يأتي باللونين الأسود والفضي وسعر يبدأ من 100 دولار أمريكي، ويأتي هاتف Galaxy A05s باللونين الأسود والأخضر الفاتح، بسعر يبدأ من 140 دولار أمريكي.

هاتف سامسونج Galaxy A05

ويأتي هاتف Galaxy A05 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.7 بوصة، مع جودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A05 بمعالج من نوع Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A05s

وجاء هاتف Galaxy A05s بشاشة من نوع PLS LCD، قياس 6.7 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع جودة +FHD، وكاميرا خلفية ثالاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A05s بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

تشمل الميزات الإضافية لهاتفي Galaxy A05 و Galaxy A05s بطاقتي SIM، وWi-Fi، وBluetooth، وفتحة بطاقة microSD، وUSB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI.