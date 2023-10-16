عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هواتفها.. سامسونج تطلق رسميا Galaxy A05 و A05s

صدى البلد

أطلقت شركة سامسونج رسميًا مجموعة هواتفها الذكية الأرخص Galaxy A05 وGalaxy A05s، في الفلبين، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الهواتف في الهند بحلول 18 أكتوبر على أن يتم إطلاقها عالميا في شهري نوفمبر وديسمبر.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A05 يأتي باللونين الأسود والفضي وسعر يبدأ من 100 دولار أمريكي، ويأتي هاتف Galaxy A05s باللونين الأسود والأخضر الفاتح، بسعر يبدأ من 140 دولار أمريكي. 

 

هاتف سامسونج Galaxy A05  

ويأتي هاتف Galaxy A05 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.7 بوصة، مع جودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف Galaxy A05 بمعالج من نوع Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

 

هاتف سامسونج  Galaxy A05s  

وجاء هاتف Galaxy A05s بشاشة من نوع PLS LCD، قياس 6.7 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع جودة +FHD،  وكاميرا خلفية ثالاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.  

 

ويعمل هاتف Galaxy A05s بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

 

تشمل الميزات الإضافية لهاتفي Galaxy A05 و Galaxy A05s بطاقتي SIM، وWi-Fi، وBluetooth، وفتحة بطاقة microSD، وUSB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI. 

 

 

Galaxy A05 Galaxy A05s سامسونج هواتف سامسونج ارخص هواتف سامسونج سامسونج تطلق Galaxy A05 وGalaxy A05s سعر Galaxy A05 وGalaxy A05s مواصفات Galaxy A05 وGalaxy A05s

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

دخول الأجانب ونقل المساعدات لغزة.. تعرف على تفاصيل فتح معبر رفح اليوم

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

ترشيحاتنا

بسبب هجوم المقاومة.. الولايات المتحدة تعلن حصيلة مرعبة لقتلاها في إسرائيل

المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية بكلية آداب عين شمس .. اليوم

أرخص هواتفها.. سامسونج تطلق رسميا Galaxy A05 و A05s

قارب بورشه 850 Fantom Air بقوة 600 حصان| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ