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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 تجار مخدرات في الشروق والتجمع

احد مروجي المخدرات
احد مروجي المخدرات

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقتي الشروق والتجمع الخامس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط حارس عقار وسائق بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام .

تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت1,500 كيلو جرام وكمية من مخدرى "الهيدرو والأيس" وعدد من الأقراص المخدرة وسيارة .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون
المتهمون
المتهمون
المتهمون
مخدرات استروكس التجمع الخامس الحشيش الشروق القاهرة

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