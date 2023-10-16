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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان لـ رئيسي .. نعمل على إرسال المساعدات الإنسانية لغزة

صدى البلد

قالت الرئاسة التركية اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أنقرة تعمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها بأنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأول مرة منذ 7 أكتوبر الجاري، وذلك للسماح بخروج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأكدت “سكاي نيوز”، أنه تم بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وقد كثفت مصر جهودها لمساعدة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث لا تزال المنطقة تعاني أزمة إنسانية متفاقمة.

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