أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 16 - 10 - 2023

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد

ويرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأثنين 16- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، واستقرار اسعار مواد البناء في مصر.

أسعار الحديد اليوم

بيانكو 31,500 جنية للطن. عز 37,000 جنية للطن. بشاى 36,300 جنية للطن. مصر الوطنية للصلب العتال 36,000 جنية للطن. المعادى 34,200 جنية للطن. الكومى 34,400 جنية للطن. المراكبى 34,000 جنية للطن. عطيه 36,000 جنية للطن. العشرى 34,000 جنية للطن. المصريين 35,000 جنية للطن. الجيوشى للصلب 32,200 جنية للطن. سرحان 32,000 جنية للطن. مصر ستيل 32,100 جنية للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت