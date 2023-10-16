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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين 16 - 10 - 2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد 

ويرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الأثنين 16- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، واستقرار اسعار مواد البناء في مصر.

أسعار الحديد اليوم

  1. بيانكو  31,500 جنية للطن.
  2. عز  37,000 جنية للطن.
  3. بشاى  36,300 جنية للطن.
  4. مصر الوطنية للصلب العتال  36,000 جنية للطن.
  5. المعادى  34,200 جنية للطن.
  6. الكومى  34,400 جنية للطن.
  7. المراكبى  34,000 جنية للطن.
  8. عطيه  36,000 جنية للطن. 
  9. العشرى  34,000 جنية للطن. 
  10. المصريين  35,000 جنية للطن.
  11. الجيوشى للصلب  32,200  جنية للطن.
  12. سرحان  32,000 جنية للطن. 
  13. مصر ستيل  32,100 جنية للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 
  1. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  2. سعر اسمنت اسيوط 1840 جنيه
  3. سعر اسمنت وادي النيل 1870 جنيه
  4. سعر أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيه
  5. سعر اسمنت المسلح 2000 جنيه
  6.  سعر أسمنت النصر 1940 جنيه
  7.  سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه
  8.  سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه
  9. سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه
  10. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
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