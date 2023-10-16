اجتماع تنسيقي لمناقشة استعدادات الغردقة لاستضافة بطولة Iron Man

بإشراف وزارة الرياضة..

عُقد اليوم اجتماع تنسيقي بمشاركة اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر واللواء محمد سيف، مدير إدارة مرور البحر الأحمر، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة الغردقة لبطولة Iron Man لعام 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

جاء الاجتماع بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي وكل سكرتيره العام بمتابعة جميع الترتيبات.

السكرتير العام للبحر الأحمر يؤكد على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي.

وقال ، خلال كلمته، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأشار إلى أن بطولة Iron Man تُعدُّ واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، حيث من المتوقع مشاركة 600 متسابق من 52 دولة مختلفة.

وأوضح أن البطولة ستشمل سباقات سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومتر.

600 متسابق من 52 دولة يشاركون في سباق Iron Man لعام 2023 في منطقة سهل حشيش

وأشاد بجاهزية المدينة الساحلية لاستقبال هذا العدد الكبير من الرياضيين العالميين، مشددًا على أن مثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في المحافظة.

وأضاف أن هذه النسخة تأتي كجزء من استراتيجية محافظة البحر الأحمر لجذب الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية.

تختتم الفعاليات في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من عشاق رياضة الترياثلون حول العالم.