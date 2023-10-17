خطوات وقف نزيف الأنف المفاجئ.. تعرف عليها

يتعرض بعض الأشخاص لحدوث نزيف من الأنف ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يتعرضون لنزيف الأنف دائما إليك التفاصيل.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أنه إذا حدث لك نزيف الأنف المفاجئ، يمكنك اتباع بعض الإجراءات البسيطة للتحكم في النزيف:

- قم بالجلوس وليس الوقوف، واميل قليلاً إلى الأمام لمنع دخول الدم إلى المريء.

- قم بضغط جانبيًا على جزء ناصع اللون من الأنف.

- ضع قطعة ثلج على جسر الأنف للتقليل من الاحتقان والنزيف.

- تجنب تنظيف الأنف أو الانخفاض للأمام بعد وقوع النزيف.

إذا استمر النزيف لأكثر من 20 دقيقة أو كان غزيرًا وصعب التحكم فيه، فيجب عليك التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتقديم العناية اللازمة.