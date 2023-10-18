بسبب دعمه لفلسطين.. نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال، لحين إشعار آخر؛ بسبب دعمه لفلسطين ضد القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له أهالي غزة مؤخرا.

وعقدت إدارة النادي الفرنسي اجتماعا مع عطال، بعد عودته من بعثة المنتخب الجزائري، حيث كان تم استدعاؤه في فترة التوقف الأخيرة.

وقال نيس، في بيانه: "ندرك أن اللاعب اعترف بخطئه، من خلال سحب المنشور بسرعة، وتقديم اعتذاراته الخطية والعلنية، ومع ذلك، ونظرا لطبيعة المنشور وخطورته؛ اتخذ النادي قرارا باتخاذ أول العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية".

وتابع: "وعلى هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

وأتم: "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نيس، ناتجة عن سلوك جميع موظفيها، والذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة، كما جاء في رسالتها يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت المؤسسة بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى".