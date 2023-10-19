خلي بالك.. نصائح هامة لعمل بيرسينج بدون مضاعفات

يعد البيرسينج أحد صيحات الموضة التي انتشرت الفترة الأخيرة بين الفتيات، وتقدم خبيرة تجميل مجموعة من النصائح قبل إرجاء الجراحة.

قالت خبيرة التجميل ميرنا روماني خبيرة التجميل إن عمل بيرسينج يحتاج الي بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها:

لابد من تعقيم الأدوات قبل البريسنج كما يجب الابتعاد عن أي صدمات بالمكان الذي به البرسينج

عدم ملامسة الجرح بعد البرسينج

التطهير اليومي للجرح بمحلول ملح

عدم خلع الحلق التيتانيوم من 3ل4شهور

عدم ارتداء أي إكسسوار إلا بعد شفاء الجرح وتصل لـ 3 شهور

رفع الشعر وابتعاده عن مكان البيرسنج



وأشارت ميرنا إلى أن هناك بعض الأجسام ترفض البيرسنج وهي عبارة عن زوائد لحمية يمكن علاجها في بداية ظهورها، أما بعد تكوينها بشكل واضح تحتاج لتدخل جراحي.

وكشفت ميرنا عن أخطر أماكن البيرسنج وهي اللسان وثنايا الأذن الداخلية، كما أن برسينج الشفاة من الأماكن الغير مستحبة.

كما يجب الحذر من البريسنج في الأنف أثناء العملية بسبب وجود شعبرات دموية يمكن تؤدي إلى نزيف حاد.