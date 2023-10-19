تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مجهولين فجروا خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي والذي يحتله الجيش الأمريكي، في ريف محافظة ديرالزور الشمالي، شرقي سوريا.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في دير الزور عن مصادر محلية أن استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة.

يذكر أن مجهولين شنوا هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين لقوات التحالف الأمريكي في سوريا، بحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وعلى قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

تزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اعتراض 3 صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي الموالية لإيران على سفينة حربية أمريكية قرب سواحل اليمن، مشيرا إلى أن الصواريخ استهدفت إسرائيل.

في غضون ذلك استمر العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة لليوم الثالث عشر، واقترب عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال إلى 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.